2019-04-08T06:47:46+03:00
Политика

Правительство Приамурья осталось без министра юстиции

Возглавлявшая ведомство Елена Воробьева стала председателем избиркома области
Полина ОЗЕРОВА
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Министерство юстиции Амурской области осталось без руководителя. Возглавлявшая его с мая 2013 года Елена Воробьева теперь заняла место председателя избирательной комиссии Амурской области. В связи с этим ей пришлось написать заявление об увольнении.

- Исполнение обязанностей министра юстиции возложено на Елену Акименко. До этого она занимала должность замминистра этого министерства, - сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Решение о том, кто будет назначен новым министром юстиции, губернатор Приамурья должен принять позже.

Напомним, до этого в течение нескольких лет избирком области возглавлял Николай Неведомский. Елену Воробьеву избрали председателем во время заседания комиссии 5 апреля. Ее заместителем стала Татьяна Ныркова, а секретарем комиссии - Юлия Крук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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