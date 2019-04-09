2019-04-09T02:30:24+03:00
Общество

В Приамурье золотодобытчиков-нелегалов будут искать из космоса

Фотографировать нарушителей начнут в этом году
Полина ОЗЕРОВА
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В Амурской области с этого года подозреваемых в незаконной добыче золота будут искать из космоса. Их будут вычислять, снимая крупногабаритное оборудование и спецтехнику на месторождениях драгметалла. Затем специалисты будут выезжать на место с рейдами. По словам министра природных ресурсов Сергея Маху, соглашение о космоснимках уже подписано с АО «ТЕРРА ТЕХ» - дочерней компанией Роскосмоса.

Незаконная добыча золота - проблема для Приамурья актуальная. «Черные копатели» работают, нарушая экологическое законодательство, и вредят природе. Поиском нарушителей занимаются специалисты минприроды области, природоохранной прокуратуры, ФСБ, полиции, а также общественные контролеры. Их работа в этом году будет усилена, сообщает пресс-служба правительства Приамурья.

- Это усиление надзора за использованием иностранной рабочей силы, соблюдением условий лицензий, природоохранного законодательства, изъятие у «черных копателей» техники и золота, использование современных технических средств контроля за добычей, работа по изменению законодательства в части многократного увеличения наказания за нелегальную добычу и другие меры, - пояснил Сергей Маху.

ИСТОЧНИК KP.RU

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