2019-04-09T08:18:00+03:00
Общество

В День города в Благовещенске пройдет исторический бал

163-ю годовщину со дня своего образования областной центр будет праздновать три дня
Надежда МАТРЕНИЦКАЯ
Поделиться:
День города всегда чем-нибудь удивляет благовещенцев.День города всегда чем-нибудь удивляет благовещенцев.Фото: Юлия ГОМАН
Изменить размер текста:

Благовещенск начнет празднование Дня города через два месяца. Но подготовка к празднику началась уже сейчас: власти утвердили макеты праздничного оформления, схемы озеленения и так далее.

В этом году Благовещенск будет праздновать 163-ю годовщину со дня своего образования несколько дней, но самые интересные мероприятия пройдут 2 июня.

31 мая в Общественно-культурном центре состоится праздничный концерт, ранним утром 2 июня стартует амурский марафон «Бег к мечте». В 12.00 начнется программа в Городском и Первомайском парках. Вечером на набережной реки Амур от улицы Калинина до Б. Хмельницкого состоится акция «25-й квартал. Набережная», где молодежные объединения представят свои площадки. Горожан также ждут на традиционной велогонке, организуемой издательским домом «Дважды два», которая в этом году сменит площадку и переедет на площадь ОКЦ.

- Ярким событием этого дня станет акция «Городской исторический бал». Десять тематических пространств в 18.00 развернутся на площади Ленина, - рассказали в пресс-службе администрации Благовещенска.

Кстати, в этом году все праздничные мероприятия будут приурочены ко Дню театра в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В двух школах и одном детсаду в Приамурье сделают ремонт
Школу в Белогорске могут «расселить» и закрыть
Амурчанам поставят прививки от кори
В Приамурье золотодобытчиков-нелегалов будут искать из космоса
Правительство Приамурья осталось без министра юстиции
В ночном пожаре в Белогорске пострадали три человека
В Приамурье нашли убитыми 38-летнего мужчину и его 11-летнюю дочь
При пожаре в Шимановске мужчина получил ожоги
В Благовещенске пожарные тушили гаражный бокс с автобусами и легковыми машинами
В Благовещенске из-за короткого замыкания загорелась квартира в пятиэтажке
В Амурской области школьница избила подростка
Руководитель Амурского управления Росреестра проведет под стражей два месяца
В Приамурье плата за коммунальные услуги попадала в карманы предпринимателей
Амурчанам до 23 апреля нельзя будет ходить в лес
В Приамурье прошел турнир по хоккею с шайбой среди детей и юниоров Дальнего Востока
В Благовещенске забили сваи под новый детский сад на 120 мест
В Приамурье руководителя управления Росреестра задержали по подозрению во взяточничестве
На достройку мусороперерабатывающего завода в Благовещенске выделили 13,5 миллиона рублей