В День города в Благовещенске пройдет исторический бал

СЕГОДНЯ 08:18 2019-04-09T08:18:00+03:00

163-ю годовщину со дня своего образования областной центр будет праздновать три дня

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Благовещенск начнет празднование Дня города через два месяца. Но подготовка к празднику началась уже сейчас: власти утвердили макеты праздничного оформления, схемы озеленения и так далее.

В этом году Благовещенск будет праздновать 163-ю годовщину со дня своего образования несколько дней, но самые интересные мероприятия пройдут 2 июня.

31 мая в Общественно-культурном центре состоится праздничный концерт, ранним утром 2 июня стартует амурский марафон «Бег к мечте». В 12.00 начнется программа в Городском и Первомайском парках. Вечером на набережной реки Амур от улицы Калинина до Б. Хмельницкого состоится акция «25-й квартал. Набережная», где молодежные объединения представят свои площадки. Горожан также ждут на традиционной велогонке, организуемой издательским домом «Дважды два», которая в этом году сменит площадку и переедет на площадь ОКЦ.

- Ярким событием этого дня станет акция «Городской исторический бал». Десять тематических пространств в 18.00 развернутся на площади Ленина, - рассказали в пресс-службе администрации Благовещенска.

Кстати, в этом году все праздничные мероприятия будут приурочены ко Дню театра в России.

ИСТОЧНИК KP.RU