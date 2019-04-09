2019-04-09T08:22:56+03:00
Здоровье

Амурчанам поставят прививки от кори

Жителям области нужно обращаться для вакцинации в поликлиники
Надежда МАТРЕНИЦКАЯ
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Корь тяжело переносят именно взрослые.Корь тяжело переносят именно взрослые.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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С 1 апреля в Амурской области началась иммунизация против кори. Как сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области, в планах привить детей в возрасте от 6 до 17 лет, не имеющих двукратной иммунизации против кори. Также получить вакцину могут взрослые в возрасте от 18 до 35 лет и люди в возрасте 36-55 лет из группы риска (в их числе медработники, педагоги, продавцы, вахтовики и так далее). Пройти иммунизацию смогут и иностранные рабочие, за это отвечают их работодатели.

В настоящее время вспышка кори зафиксирована по всему миру - болезнь регистрируется на Украине, в Израиле, в России. Медики опасаются роста числа заболевших и напоминают о мерах профилактики. Отмечено, что корь тяжело переносят именно взрослые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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