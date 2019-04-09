Школу в Белогорске могут «расселить» и закрыть

СЕГОДНЯ 08:31 2019-04-09T08:31:09+03:00

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11-я школа в Белогорске под угрозой закрытия. В ней начали капитальный ремонт, но уже в ходе работ выяснилось, что дела здания настолько плохи, что выделенных спонсором 40 миллионов рублей просто не хватит. Учиться в ней детям будет опасно.

«Сегодня посетил 11-ю школу… Возможно, будет трудное решение - школу придется закрыть… По техническому заданию необходимо было залить полы в трех кабинетах на втором этаже. Но после того как они были вскрыты, выяснилось, что с ними большая проблема - деревянные балки практически аварийные и могут не выдержать новой увеличенной нагрузки…», - написал мэр Белогорска Станислав Мелюков в Instagram.

Пока специалисты не осмотрят школу и не вынесут окончательный вердикт, детей временно перераспределят по другим образовательным учреждениям города. Новая школа Белогорску светит только после 2022 года, раньше денег на строительство никто не даст…

ИСТОЧНИК KP.RU