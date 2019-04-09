В двух школах и одном детсаду в Приамурье сделают ремонт

СЕГОДНЯ 09:20 2019-04-09T09:20:50+03:00

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45 миллионов рублей - на такую сумму, выделенную Москвой, будут проведены ремонтные работы в ряде образовательных учреждений области. Повезло Райчихинску и Верхней Полтавке - здесь в школах приведут в порядок кровли и фасады. Достанутся деньги и детскому саду в Шимановске. Вполне возможно, что повезет и Михайловке, здесь в этом году тоже планируется капитальный ремонт.

- Кроме того, благодаря поддержке Федерации в этом году в сельских школах Приамурья будут обновлены восемь спортзалов, ремонт в которых обойдется почти в 15,5 миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе правительства Амурской области.

Деньги на спортзалы найдут в бюджетах всех уровней, в том числе местных. За четыре года по особой и продолжающей действовать программе в сельских школах уже отремонтировано 60 спортзалов, созданы более полусотни спортивных клубов.

Деньги на ремонт школ будут выделены не только Москвой. Амурское правительство тоже намерено найти средства на такие работы в ряде учреждений. В прошлом году на ремонт образовательных учреждений было потрачено 130 миллионов рублей из областной казны.

ИСТОЧНИК KP.RU