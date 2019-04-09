2019-04-09T09:20:50+03:00
Общество

В двух школах и одном детсаду в Приамурье сделают ремонт

Деньги достанутся школам в Райчихинске и Верхней Полтавке и садику в Шимановске
Алексей КОЗЫРИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

45 миллионов рублей - на такую сумму, выделенную Москвой, будут проведены ремонтные работы в ряде образовательных учреждений области. Повезло Райчихинску и Верхней Полтавке - здесь в школах приведут в порядок кровли и фасады. Достанутся деньги и детскому саду в Шимановске. Вполне возможно, что повезет и Михайловке, здесь в этом году тоже планируется капитальный ремонт.

- Кроме того, благодаря поддержке Федерации в этом году в сельских школах Приамурья будут обновлены восемь спортзалов, ремонт в которых обойдется почти в 15,5 миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе правительства Амурской области.

Деньги на спортзалы найдут в бюджетах всех уровней, в том числе местных. За четыре года по особой и продолжающей действовать программе в сельских школах уже отремонтировано 60 спортзалов, созданы более полусотни спортивных клубов.

Деньги на ремонт школ будут выделены не только Москвой. Амурское правительство тоже намерено найти средства на такие работы в ряде учреждений. В прошлом году на ремонт образовательных учреждений было потрачено 130 миллионов рублей из областной казны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Школу в Белогорске могут «расселить» и закрыть
Амурчанам поставят прививки от кори
В День города в Благовещенске пройдет исторический бал
В Приамурье золотодобытчиков-нелегалов будут искать из космоса
Правительство Приамурья осталось без министра юстиции
В ночном пожаре в Белогорске пострадали три человека
В Приамурье нашли убитыми 38-летнего мужчину и его 11-летнюю дочь
При пожаре в Шимановске мужчина получил ожоги
В Благовещенске пожарные тушили гаражный бокс с автобусами и легковыми машинами
В Благовещенске из-за короткого замыкания загорелась квартира в пятиэтажке
В Амурской области школьница избила подростка
Руководитель Амурского управления Росреестра проведет под стражей два месяца
В Приамурье плата за коммунальные услуги попадала в карманы предпринимателей
Амурчанам до 23 апреля нельзя будет ходить в лес
В Приамурье прошел турнир по хоккею с шайбой среди детей и юниоров Дальнего Востока
В Благовещенске забили сваи под новый детский сад на 120 мест
В Приамурье руководителя управления Росреестра задержали по подозрению во взяточничестве
На достройку мусороперерабатывающего завода в Благовещенске выделили 13,5 миллиона рублей