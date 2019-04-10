В Амурской области китайские инвесторы хотят построить фармацевтический завод

СЕГОДНЯ 02:32 2019-04-10T02:32:29+03:00

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В Приамурье может появиться крупнейший на Дальнем Востоке фармацевтический завод. Построить его предлагают китайские инвесторы - один из фармацевтических брендов в Поднебесной. По планам годовой доход завода составит до 1,6 миллиарда юаней.

- Амурская область для нас привлекательна большим потенциалом электроэнергии, необходимым объемом сырья для производства (в первую очередь это соя и кукуруза) и льготными режимами для инвесторов, - пояснил глава компании на встрече с амурскими властями.

Если стороны договорятся, то в Приамурье появится новое предприятие, для которого потребуются более 1500 сотрудников медицинской сферы. У нас есть для этого образовательная база, а руководство завода готово на первых порах обучать местные кадры.

Новому заводу также нужен будет большой объем сельхозпродукции для производства медпрепаратов и БАДов. К примеру, компания готова покупать до 126 тысяч тонн кукрузы в год, а соевого масла - до 6800 тонн. Готовую продукцию хотят направлять на экспорт в азиатские страны. Сейчас Агентство Амурской области по привлечению инвестиций подбирает площадку, где возможно будет организовать строительство. Китайские инвесторы планируют войти в один из амурских ТОРов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU