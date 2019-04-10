2019-04-10T03:52:44+03:00
Общество

Плату за мусор в Приамурье включат в квитанции за свет

Часть амурчан будут получать единую платежку, оплату вывоза мусора отдельной строкой будут указывать в счете за электроэнергию
Олеся СПИЧКИНА
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В мае амурчане должны получить первые квитанции с учетом новой системы обращения с коммунальными отходами. Навстречу амурчанам пошли энергетики. Чтобы не было большой путаницы и людям стало поудобнее, плату за вывоз ТКО включат в квитанцию за свет. Начислением платы займется ПАО «ДЭК». Опыта в плане взимания денег с населения у компании хватает, уже много лет амурчане рассчитываются за электричество именно по квиткам от «ДЭК».

Правда, коснется это удобство не всех. Энергетики охватят амурчан, которые относятся к кластерам номер 1, 2 и 3. Если конкретно, это Белогорск, Зея, Тында, Райчихинск, Прогресс, Белогорский, Ромненский, Серышевский, Сковородинский, Зейский, Октябрьский, Тындинский, Архаринский, Бурейский, Завитинский, Михайловский и Магдагачинский районы. Первые квитанции нового образца проживающие там амурчане получат уже в мае.

- Оплата единой квитанции будет осуществляться по одному штрих-коду единым платежом. При неполной оплате счета или внесении аванса денежные средства между услугами будут распределяться пропорционально начислениям по каждому виду услуг, - уточнил начальник управления по дополнительным сервисам филиала ПАО «ДЭК» - «Амурэнергосбыт» Михаил Терешев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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