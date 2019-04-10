Находящуюся в аварийном состоянии школу в Белогорске закроют с 15 апреля

СЕГОДНЯ 04:42 2019-04-10T04:42:38+03:00

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Школу №11 в Белогорске, которая находится в аварийном состоянии, решено закрыть с 15 апреля. Речь идет об основном здании школы. Ученики с 1 по 4 класс продолжат заниматься в отремонтированных мастерских и помещениях детского сада неподалеку, а вот учащихся 5-11 классов переведут в школу №5. Учиться они там будут весь месяц, до летних каникул. Возить ребят на занятия будут автобусами.

Напомним, решение о закрытии школы принял мэр города Станислав Мелюков. В здании начали ремонт (необходимо было залить полы в трех кабинетах), когда выяснилось, что ремонт нужен более основательный. Деревянные перекрытия, изъеденные грибком, оказались в настолько плачевном состоянии, что могли в любой момент не выдержать увеличившуюся нагрузку. А денег, выделенных компанией-спонсором, на это не хватит.

- Будем в бюджете изыскивать деньги, чтобы своими силами этот вопрос исправлять, причем исправлять в оперативном порядке, все работы должны быть завершены к 1 сентября, - добавил мэр Белогорска.

Пресс-служба администрации Белогорска также сообщает, что планируется переоборудовать в один из корпусов школы бывшее здание ПУ-19. Что касается ремонта основного здания школы №11, то управлению капстроительства поручили ускорить выдачу экспертного решения на реконструкцию всех перекрытий второго и третьего этажей, а экономическому блоку - начать искать источники финансирования.

ИСТОЧНИК KP.RU