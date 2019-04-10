2019-04-10T05:08:26+03:00
Происшествия

В Благовещенском районе при пожаре погиб мужчина

Жилой дом в селе Ровное сгорел дотла
Юлия ГОМАН
Поделиться:
Фото: instagram.com/firedep41Фото: instagram.com/firedep41Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Трагедия случилась в селе Ровное Благовещенского района. Сегодня, 10 апреля, в пять часов утра здесь случился пожар в одном из жилых домов. Есть один погибший. Это мужчина 1966 года рождения. Специалистам предстоит выяснить обстоятельства случившегося.

Информация о пожаре и фотографии с места появились на странице пожарной части №41 в «Инстаграме». Судя по снимкам, деревянное строение сгорело практически полностью.

Напомним, ранее сообщалось о пожаре в Белогорске, который также унес человеческую жизнь. Горела квартира в трехэтажке на улице 9 Мая. Пострадали три человека: 50-летний мужчина, 27-летняя и 50-летняя женщины. Всех доставили в больницу, но позже стало известно, что вторая женщина скончалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Шимановске задержали мужчину, который угрожал скальпелем врачу
Находящуюся в аварийном состоянии школу в Белогорске закроют с 15 апреля
Плату за мусор в Приамурье включат в квитанции за свет
В Амурской области китайские инвесторы хотят построить фармацевтический завод
В двух школах и одном детсаду в Приамурье сделают ремонт
Школу в Белогорске могут «расселить» и закрыть
Амурчанам поставят прививки от кори
В День города в Благовещенске пройдет исторический бал
В Приамурье золотодобытчиков-нелегалов будут искать из космоса
Правительство Приамурья осталось без министра юстиции
В ночном пожаре в Белогорске пострадали три человека
В Приамурье нашли убитыми 38-летнего мужчину и его 11-летнюю дочь
При пожаре в Шимановске мужчина получил ожоги
В Благовещенске пожарные тушили гаражный бокс с автобусами и легковыми машинами
В Благовещенске из-за короткого замыкания загорелась квартира в пятиэтажке
В Амурской области школьница избила подростка
Руководитель Амурского управления Росреестра проведет под стражей два месяца
В Приамурье плата за коммунальные услуги попадала в карманы предпринимателей
Амурчанам до 23 апреля нельзя будет ходить в лес
В Приамурье прошел турнир по хоккею с шайбой среди детей и юниоров Дальнего Востока
В Благовещенске забили сваи под новый детский сад на 120 мест
В Приамурье руководителя управления Росреестра задержали по подозрению во взяточничестве
На достройку мусороперерабатывающего завода в Благовещенске выделили 13,5 миллиона рублей