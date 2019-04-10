В Благовещенском районе при пожаре погиб мужчина

СЕГОДНЯ 05:08 2019-04-10T05:08:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Трагедия случилась в селе Ровное Благовещенского района. Сегодня, 10 апреля, в пять часов утра здесь случился пожар в одном из жилых домов. Есть один погибший. Это мужчина 1966 года рождения. Специалистам предстоит выяснить обстоятельства случившегося.

Информация о пожаре и фотографии с места появились на странице пожарной части №41 в «Инстаграме». Судя по снимкам, деревянное строение сгорело практически полностью.

Напомним, ранее сообщалось о пожаре в Белогорске, который также унес человеческую жизнь. Горела квартира в трехэтажке на улице 9 Мая. Пострадали три человека: 50-летний мужчина, 27-летняя и 50-летняя женщины. Всех доставили в больницу, но позже стало известно, что вторая женщина скончалась.

ИСТОЧНИК KP.RU