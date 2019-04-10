В Шимановске задержали мужчину, который угрожал скальпелем врачу

СЕГОДНЯ 07:30 2019-04-10T07:30:04+03:00

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ЧП случилось в городе Шимановске Амурской области. Здесь в приемном покое больницы неизвестный мужчина устроил скандал - вел себя агрессивно, угрожал скальпелем одному из врачей. Сигнал от оперативного дежурного местной полиции поступил сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии. Прибыв на место, они смогли задержать дебошира. Руки и лицо мужчины оказались испачканы кровью, также на лице у него были полученные им ранее повреждения.

Задержанного привезли в дежурную часть Шимановской полиции для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU