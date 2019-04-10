Пьяный амурчанин врезался в полицейскую машину - пострадал полицейский

СЕГОДНЯ 11:52 2019-04-10T11:52:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Нетрезвый водитель в Тынде стал виновником ДТП, в котором пострадал полицейский. Мужчине грозит уголовное дело. Это случилось вечером 9 апреля на улице Красная Пресня. 38-летний мужчина на «Тойоте» не справился с управлением и врезался в стоявший на обочине служебный автомобиль. В итоге машина «зацепила» стоявшего рядом инспектора ДПС. Полицейского увезли в больницу.

Как оказалось, водитель «Тойоты» был не только нетрезв, а к тому же лишен водительских прав. Проходить медосвидетельствование мужчина отказался, предъявить полицейским документы - тоже.

- Водитель задержан и доставлен в отдел полиции. За отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции в отношении мужчины составлены административные материалы. По факту ДТП проводится административное расследование, - сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

Помимо административного, мужчине может грозить и уголовное наказание. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

ИСТОЧНИК KP.RU