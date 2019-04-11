Губернатор Приамурья недоволен первыми итогами работы новой системы по обращению с мусором

СЕГОДНЯ 02:19 2019-04-11T02:19:30+03:00

Люди жалуются на переполненные контейнеры, плохую уборку мусорных площадок, да и самих мест сбора ТКО не хватает. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

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С 1 апреля Приамурье перешло на новую систему обращения с коммунальными отходами. С 3 по 8 апреля на телефон «горячей линии» поступило 152 звонка. Люди жалуются на переполненные контейнеры, плохую уборку мусорных площадок, да и самих мест сбора ТКО не хватает.

- Это свидетельствует о том, что регоператоры и перевозчики не справляются с работой, транспортировщики мусора нарушают графики и схему вывоза ТКО. Имеются и сложности работы операторов с юридическими лицами - не соблюдаются условия вывоза мусора, как следствие - переполненные контейнеры, - рассказал на заседании правительства замминистра природных ресурсов области Василий Офицеров.

Еще более жестко высказался губернатор. Жильцы дома №4 на улице Заводской в Благовещенске три дня пытались добиться, чтобы регоператор и МП «ГСТК» вывезли мусор.

- Работа по вывозу мусора в Благовещенске проводится некачественно. Руководителю «ГСТК» необходимо сделать выговор. Если руководитель предприятия не понимает, что это серьезная реформа, значит, стоит его поменять. У всех вас имеется неделя для того, чтобы навести порядок в сфере ТКО, - сказал Василий Орлов.

Замминистра Василий Офицеров также добавил, что к работе ряда муниципалитетов есть серьезные претензии. По итогам совещания последовало несколько поручений: до 15 апреля главы муниципалитетов совместно с регоператорами надо актуализировать схему и графики вывоза мусора, а также встретиться с людьми и разобраться с проблемными вопросами. Об этом сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU