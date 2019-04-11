2019-04-11T06:08:28+03:00
Происшествия

В Белогорске сотрудника мэрии задержали по подозрению в получении взятки

Местная предпринимательница приложила чиновнику 800 тысяч рублей «за услугу» [видео]
Юлия ГОМАН
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В Белогорске на рабочем месте задержали чиновника.В Белогорске на рабочем месте задержали чиновника.Фото: Скриншот с видео
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В городе Белогорске Амурской области задержали председателя комитета имущественных отношений администрации. Его подозревают в получении взятки, возбуждено уголовное дело. Также уголовное дело завели и на местную предпринимательницу, которую подозревают в даче взятки чиновнику. По версии следствия, в декабре 2018 года белогорская бизнесвумен через посредника дала председателю комитета имущественных отношений 800 тысяч рублей. За эту сумму он должен был обеспечить ей победу в муниципальных торгах по продаже имущества.

- Основанием для возбуждения уголовных дел послужили результаты оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Амурской области. В настоящее время следователями проведены обыски по местам жительства и работы подследственных, изъята необходимая документация и ее электронные носители, подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения, - сообщает СУ СК России по Амурской области.

Как сообщает пресс-служба администрации Белогорска, обыски прошли в первой половине дня 10 апреля.

- Если материалы уголовного дела подтвердятся, это, конечно, прискорбно, - прокомментировал случившееся мэр Белогорска Станислав Мелюков. - Надеюсь, что компетентные органы во всем разберутся. Со своей стороны администрация окажет следствию всяческое содействие в расследовании этого дела.

Задержание чиновника администрации Белогорска.Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области возбуждены уголовные дела в отношении председателя комитета имущественных отношений администрации города Белогорска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. в ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), и в отношении местной предпринимательницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. б ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере). Согласно материалам уголовных дел, в декабре 2018 года предпринимательница через посредника дала взятку в размере 800 тыс. рублей председателю комитета имущественных отношений администрации города Белогорска за обеспечение победы в муниципальных торгах по продаже имущества. Основанием для возбуждения уголовных дел послужили результаты оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Амурской области. В настоящее время следователями проведены обыски по местам жительства и работы подследственных, изъята необходимая документация и ее электронные носители, подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Расследование уголовных дел продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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