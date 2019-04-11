Амурчанка спрятала машину в стоге сена, чтобы ее не забрали приставы
Амурчанка задолжала банку 200 тысяч рублей и возвращать их не спешила. Судебные приставы решили действовать жестко. На имущество женщины было решено наложить арест, конкретно - на принадлежащий ей автомобиль.
Жительница Тамбовки, узнав о решении суда, поняла, что не готова расставаться с имуществом. Она решила спасти свою машину от приставов. И спрятала «железного коня» в стоге сена. Но дотошные приставы нашли ее и там.
- Принятая службой приставов мера по наложению ареста оказалась действенной и мотивировала должника погасить задолженность в полном объеме, - отметили в управлении ФССП по Амурской области.
Кстати, в этом году судебные приставы уже осуществили более 40 тысяч рейдов по проверке положения должников и наложения ареста на имущество.
Напомним, ранее мы сообщали, как амурчанин погасил долг размером 115 тысяч рублей, чтобы приставы не арестовали его оленей.
ИСТОЧНИК KP.RU