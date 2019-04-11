В Приамурье конь сбежал от мужчины, который пытался его украсть

СЕГОДНЯ 08:43 2019-04-11T08:43:40+03:00

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Жителя Мазановского района подозревают в попытке украсть лошадь. Мало того, что незадачливому конокраду светит уголовное наказание, так еще и само животное умудрилось его перехитрить.

Это случилось в селе Белоярово. По предварительной информации, амурчанин пришел в гости к своей родственнице, живущей здесь. Вдруг мужчина вспомнил, что у одного из селян есть кони. И решил одного похитить. Подойдя к загону с лошадьми, он открыл ворота, вывел одного из скакунов и попытался его оседлать. Но не тут-то было - конь попросту сбежал от него.

С заявлением о пропаже животного в Мазановский отдел полиции обратился его владелец. В течение суток следственно-оперативная группа вычислила подозреваемого. Мужчину доставили в отдел полиции. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области, по факту кражи возбуждено уголовное дело. Для коня история, кстати, закончилась намного лучше - его нашли и вернули хозяину.

ИСТОЧНИК KP.RU