В Приамурье третий день тушат природный пожар

СЕГОДНЯ 11:28 2019-04-11T11:28:54+03:00

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В Приамурье продолжают полыхать природные пожары. Один из них, в 20,5 километра от Талдана Сковородинского района, действует с 9 апреля. Сегодня туда отправили группу десантников-пожарных февральского и архаринского авиаотделений «Амурской авиабазы». Всего же с огнем здесь борются 37 человек, задействованы четыре единицы техники.

Всего в Приамурье за прошедшие сутки было зарегистрировано 12 природных пожаров, половину из которых удалось потушить на площади 235 га. Еще продолжает гореть в Сковородинском, Мазановском и Архаринском районах. Три пожара в Зейском и Магдагачинском районах удалось локализовать.

Всего на тушении пожаров в Приамурье задействовано 297 человек. Это сотрудники «Амурской авиабазы», лесная охрана, государственная противопожарная служба и т.д. В борьбе с огнем людям помогает 49 единиц техники, в том числе самолет Ан-2 и вертолет Ми-8. Об этом сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

ИСТОЧНИК KP.RU