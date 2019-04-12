В Приамурье четыре скотомогильника может подтопить во время половодья

СЕГОДНЯ 03:56 2019-04-12T03:56:29+03:00

Чтобы инфекция не попала в воду, им необходима дезинфекция

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В Амурской области перед весенним половодьем проверяют скотомогильники. Всего их в регионе существует 254 и проверяют их дважды в год - весной и осенью. Четыре из них оказались под угрозой подтопления. Располагаются эти скотомогильники в селах Касаткино (Архаринский район), Дим (Михайловский район), Ивановка (Зейский район) и Мазаново (Мазановский район).

- Создана рабочая группа, которая будет вести мониторинг обстановки в районе данных скотомогильников. Сами биотермические ямы ждет дезинфекция, чтобы полностью исключить возможность попадания любой инфекции в водоемы, - сообщает пресс-служба управления ветеринарии и племенного животноводства Амурской области.

Управление держит ситуацию под контролем. Если во время паводка размоет какой-то из скотомогильников, то специалисты будут брать пробы воды в ближайших водоемах.

ИСТОЧНИК KP.RU