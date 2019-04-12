2019-04-12T04:27:03+03:00
Общество

С 12 по 17 апреля через Приамурье пройдет серия циклонов

Ожидается усиление ветра и осадки
Юлия ГОМАН
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Амурчан предупреждают о резком ухудшении погоды. По данным Амурского гидрометцентра с 12 по 17 апреля через территорию области пройдет целая серия циклонов с перепадами температур на 10-12 градусов, усилением ветра и осадками преимущественно в северных районах области.

Впрочем, жителям южных районов Приамурья повезет больше: сегодня, 12 апреля, прогнозируется повышение температур до 13-18 градусов тепла, а 16 апреля - до 15-22 со знаком плюс. Ветер, правда, может испортить впечатления от прогулок: юго-западный с переходом на северо-западный и усилением до 13-18 метров в секунду.

При таких погодных условиях возможно ухудшение лесопожарной обстановки. При сухой ветреной погоде любой, даже незначительный, источник открытого огня может привести к возникновению природного пожара и пала, - предупреждает жителей сотрудники Главного управления МЧС России по Амурской области.

Напомним, с 1 апреля в Приамурье действует особый противопожарный режим. Пожарным каждый день приходится выезжать на тушение палов и природных пожаров. Нарушителям грозят штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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