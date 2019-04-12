2019-04-12T08:59:39+03:00
Происшествия

Амурчанин нашел оружие и убил им сожительницу

Это не единственное его преступление, судить мужчину будут сразу по нескольким статьям
Надежда МАТРЕНИЦКАЯ
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В суд направили уголовное дело 34-летнего магдагачинца. Его будут судить по обвинению в незаконном приобретении и хранении оружия, угрозе убийства, причинения легкого вреда здоровью и убийстве, сообщает следственное управление Следственного комитета России по Амурской области.

Как установило следствие, в феврале 2018 года обвиняемый нашел в гараже обрез одноствольного охотничьего ружья, ранее принадлежавший отцу его сожительницы. Череда его преступлений началась с таксиста. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина угрожал обрезом водителю такси во время их спора. Для убедительности он выстрелил в воздух. Февраль не успел закончиться, как, снова напившись, амурчанин совершил еще одно преступление. За отказ купить алкоголь он нанес несколько ударов кулаком и рукояткой ножа по лицу своему товарищу.

Самое серьезное преступление он совершил 11 июня. Изрядно выпив, он поссорился с сожительницей. Во время ссоры мужчина воспользовался найденным обрезом и выстрелил в женщину. Ранение оказалось смертельным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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