2019-04-13T04:55:52+03:00
Общество

Министр развития Дальнего Востока купил сломанный Dodge

Александр Козлов объяснил покупку тем, что это его юношеская мечта
Людмила СУДЕЙКИНА
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Члены правительства РФ отчитались о доходах по итогам 2018 года и бывший губернатор Приамурья, а ныне министр развития Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов заявил в декларации наличие двух автомобилей. Один из которых - Djlge Callenger 2008 года выпуска. Как объяснили в пресс-службе, автомобиль был приобретен на сайте продаже автомобилей еще в бытность Козлова губернатором. стоила машине недорого, так как у нее был нерабочий двигатель. Как рассказывал сам Александр Козлов, такая машина была мечтой его юности, а восстановление авто стало хорошим поводом встречаться с друзьями.

Кроме этого автомобиля в декларации министра числится еще и Toyota Land Cruiser. "Все дальневосточники знаю, что это надежная машина, которая прослужит долго", - комментировали в пресс-службе министра.

По количеству полученных доходов Александр Козлов в "аутсайдерах" в правительстве - второе место снизу. Всего 6,6 миллионов рублей. Хотя это почти в два раза больше, чем доходы, которые он получал, занимая пост губернатора Амурской области. Тогда сумма его дохода составляла 2,3 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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