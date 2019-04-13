2019-04-13T10:32:07+03:00
Общество

Мокрый снег пойдет ночью в Приамурье

Погода остается неустойчивой и прохладной
Людмила СУДЕЙКИНА
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Резким похолоданием сменилась теплая весна в Приамурье. Над областью проходит череда циклонов и это отзывается неустойчивой погодой с резкими перепадами температур и осадками.

Ночью, 14 апреля, ожидается переменная облачность, местами слабые осадки вплоть до снега. Ветер северо-западный, 4-9 м/с.

По северным территориям Амурской области ночью -2° -8°, местами -10° -15°, по южным -3° +2°. Днем переменная облачность, местами слабые осадки, осадки (дождь, мокрый снег). Ветер западный, юго-западный, 4-9 м/с, с усилением до 15 м/с. Температура +4° +9°, местами по северу около нуля.

В областном центре ночью тоже облачно, слабые осадки (преимущественно мокрый снег). Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Температура -1° +1°. Но пролежит снег недолго. Уже днем она растает и в Благовещенске установится переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный, 6-11 м/с. Температура +7°+9°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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