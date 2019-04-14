В Благовещенске загорелся заброшенный дом

СЕГОДНЯ 04:45 2019-04-14T04:45:32+03:00

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Полчаса понадобилось пожарным, чтобы потушить заброшенный дом в Благовещенске. Возгорание случилось в ночь на воскресенье, 14 апреля.

Неэксплуатируемое строение горело по улице Лазо. Пожарные Благовещенского гарнизона прибыли на место происшествия в течение шести минут после поступления сообщения о возгорании. На месте работали специалисты в количестве 12 человек на четырех пожарных автомобилях.

- В течение получаса открытое горение ликвидировали, не допустили распространения возгорания рядом стоящего жилого дома, - сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС России по Амурской области.

К счастью, во время пожара никто не пострадал. Теперь специалистам предстоит выяснить причины и установить виновника пожара в заброшенном доме.

ИСТОЧНИК KP.RU