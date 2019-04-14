Благовещенский учитель обманул сироту на полмиллиона рублей
В Благовещенске учитель купил машину на деньги своей воспитанницы-сироты. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас подозреваемый с подельником задержаны.
Потерпевшая обратилась в дежурную часть муниципального отдела МВД России «Благовещенский». Она сообщила, что сирота и ее обманули мошенники, один из которых является ее учителем. Дело в том, ежемесячно на счет девушки перечисляются денежные средства, которыми она может воспользоваться по достижению совершеннолетия.
- Установлено, что двое мужчин, один из которых был воспитателем учебного заведения Благовещенска, где обучалась заявительница, зная о крупной денежной сумме на ее счете, предложили девушке купить автомобиль для совместного пользования. Приобретенное транспортное средство один из злоумышленников обманным путем оформил на себя, - сообщается на сайте МВД России.
Общий ущерб составил 510 тысяч рублей. Следователями возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ - «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере».
Полицейские задержали подозреваемых, сейчас они находятся под стражей. Автомобиль изъят и будет возвращен законной владелице.
ИСТОЧНИК KP.RU