Благовещенский учитель обманул сироту на полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 06:55 2019-04-14T06:55:31+03:00

Мужчина с подельником купил на деньги своей воспитанницы автомобиль и оформил его на свое имя

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В Благовещенске учитель купил машину на деньги своей воспитанницы-сироты. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас подозреваемый с подельником задержаны.

Потерпевшая обратилась в дежурную часть муниципального отдела МВД России «Благовещенский». Она сообщила, что сирота и ее обманули мошенники, один из которых является ее учителем. Дело в том, ежемесячно на счет девушки перечисляются денежные средства, которыми она может воспользоваться по достижению совершеннолетия.

- Установлено, что двое мужчин, один из которых был воспитателем учебного заведения Благовещенска, где обучалась заявительница, зная о крупной денежной сумме на ее счете, предложили девушке купить автомобиль для совместного пользования. Приобретенное транспортное средство один из злоумышленников обманным путем оформил на себя, - сообщается на сайте МВД России.

Общий ущерб составил 510 тысяч рублей. Следователями возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ - «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере».

Полицейские задержали подозреваемых, сейчас они находятся под стражей. Автомобиль изъят и будет возвращен законной владелице.

ИСТОЧНИК KP.RU