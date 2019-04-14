2019-04-14T10:09:35+03:00
Общество

Амурским лесам грозит высокая пожарная опасность

В регион прибыло полсотни авиапожарных
Ольга ЗУБАРЕВА
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В Приамурье прибыло полсотни авиапожарных парашютно-десантной пожарной службы ФБУ «Авиалесоохрана». В ближайшие дни в лесах региона ожидается высокий класс пожарной опасности. Специалисты помогут в тушении лесов.

Если быть точнее, Федеральный штаб по координации деятельности по тушению возгораний в лесах направил в Приамурье 49 специалистов. Они должны стабилизировать лесопожарную обстановку, не допустить развитие ЧС, связанных с лесными пожарами.

Как сообщается на сайте ФБУ «Авиалесоохрана», уже силами федерального резерва и региональными лесопожарными службами был ликвидирован один лесной пожар в Свободненском районе площадью 240 га и потушены 630 га в Мазановском районе.

Специалисты отмечают, что лесопожарную обстановку на территории всего Дальнего Востока ухудшают несоблюдение населением правил пожарной безопасности в лесах и на прилегающих к лесу территориях, нарушение требований противопожарного режима, а также сухая, ветреная погода.

Напомним, что особый противопожарный режим действует в Приамурье с первого апреля в 18 муниципальных районах. На ближайшие дни по условиям погоды специалисты прогнозируют средний, местами высокий классы пожарной опасности в лесах Приамурья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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