2019-04-15T02:05:29+03:00
Политика

Дополнительные выборы в Заксобрание Приамурья признаны состоявшимися

Лидирует Евгений Тюхаев
Полина ОЗЕРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Амурской области прошли дополнительные выборы депутата Законодательного собрания по одномандатному избирательному округу №7 «Благовещенск-Центральный». Избирательные участки работали с 8.00 до 20.00 14 апреля.

На утро 15 апреля выборы признали состоявшимися. Участие в них приняли 9,46% от общего числа зарегистрированных избирателей. На данный момент результаты следующие: Евгений Тюхаев («Единая Россия») - 37,49 %; Александр Недосекин (КПРФ) - 19,44 %; - Игорь Марьин («Справедливая Россия») - 18,78 %; Владимир Сокольников (ЛДПР) - 13,65 %; Галина Никишина («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») - 8,63 %. Об этом сообщает избирательная комиссия Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За сутки пожарным в Приамурье пришлось 30 раз выезжать на тушение палов
Амурчанке, на которую на турбазе напал медведь, стало лучше
Амурским лесам грозит высокая пожарная опасность
Благовещенский учитель обманул сироту на полмиллиона рублей
В Благовещенске загорелся заброшенный дом
Мокрый снег пойдет ночью в Приамурье
Рисунок благовещенской художницы стал эксклюзивной почтовой карточкой
Министр развития Дальнего Востока купил сломанный Dodge
Амурчанин нашел оружие и убил им сожительницу
Мальчика, на которого напали собаки в Благовещенске, оперировали несколько часов
На перекрестке Ленина - Шимановского в Благовещенске строят ливневый коллектор
С 12 по 17 апреля через Приамурье пройдет серия циклонов
В Приамурье четыре скотомогильника может подтопить во время половодья
В Приамурье третий день тушат природный пожар
В Приамурье конь сбежал от мужчины, который пытался его украсть
Амурчанка спрятала машину в стоге сена, чтобы ее не забрали приставы
В Белогорске сотрудника мэрии задержали по подозрению в получении взятки
Губернатор Приамурья недоволен первыми итогами работы новой системы по обращению с мусором
Пьяный амурчанин врезался в полицейскую машину - пострадал полицейский
В Шимановске задержали мужчину, который угрожал скальпелем врачу
В Благовещенском районе при пожаре погиб мужчина
Находящуюся в аварийном состоянии школу в Белогорске закроют с 15 апреля
Плату за мусор в Приамурье включат в квитанции за свет