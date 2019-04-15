Дополнительные выборы в Заксобрание Приамурья признаны состоявшимися

СЕГОДНЯ 02:05 2019-04-15T02:05:29+03:00

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В Амурской области прошли дополнительные выборы депутата Законодательного собрания по одномандатному избирательному округу №7 «Благовещенск-Центральный». Избирательные участки работали с 8.00 до 20.00 14 апреля.

На утро 15 апреля выборы признали состоявшимися. Участие в них приняли 9,46% от общего числа зарегистрированных избирателей. На данный момент результаты следующие: Евгений Тюхаев («Единая Россия») - 37,49 %; Александр Недосекин (КПРФ) - 19,44 %; - Игорь Марьин («Справедливая Россия») - 18,78 %; Владимир Сокольников (ЛДПР) - 13,65 %; Галина Никишина («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») - 8,63 %. Об этом сообщает избирательная комиссия Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU