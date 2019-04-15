Амурчанке, на которую на турбазе напал медведь, стало лучше
Однако о выписке говорить пока рано
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Женщина, на которую на турбазе в пригороде Благовещенска, напал медведь, стало значительно лучше. Хотя о выписке из больнице говорить еще рано, но пострадавшая уже самостоятельно ходит. Об этом сообщает минздрав Амурской области.
Напомним, ЧП случилось 8 апреля. 28-летняя женщина, отдыхая на турбазе, решила покормить с рук живущего здесь медведя. Зверь хоть и сидит в клетке, но дотянуться до неосторожной амурчанки смог. Легкомысленный поступок стоил ей руки - ее пришлось ампутировать, настолько сильными были травмы.
Сразу же после случившегося следственный комитет начал доследственную проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU