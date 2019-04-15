Амурчанке, на которую на турбазе напал медведь, стало лучше

СЕГОДНЯ 08:09 2019-04-15T08:09:33+03:00

Однако о выписке говорить пока рано

Изменить размер текста: A A

Женщина, на которую на турбазе в пригороде Благовещенска, напал медведь, стало значительно лучше. Хотя о выписке из больнице говорить еще рано, но пострадавшая уже самостоятельно ходит. Об этом сообщает минздрав Амурской области.

Напомним, ЧП случилось 8 апреля. 28-летняя женщина, отдыхая на турбазе, решила покормить с рук живущего здесь медведя. Зверь хоть и сидит в клетке, но дотянуться до неосторожной амурчанки смог. Легкомысленный поступок стоил ей руки - ее пришлось ампутировать, настолько сильными были травмы.

Сразу же после случившегося следственный комитет начал доследственную проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU