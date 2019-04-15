За сутки пожарным в Приамурье пришлось 30 раз выезжать на тушение палов

СЕГОДНЯ 08:32 2019-04-15T08:32:32+03:00

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Амурские пожарно-спасательные подразделения за минувшие сутки 30 раз выезжали на тушение палов. И еще 35 - на тушение горящего мусора. По данным ГУ МЧС России по Амурской области, в Благовещенске ликвидировали пять палов, в Благовещенском и Ивановском районах – по четыре, в Белогорске – три, а в Свободном, Райчихинске и Свободненском районе – по два. Еще по одному палу пожарным пришлось тушить в Белогорском, Серышевском, Бурейском и Мазановском районах, а также в Завитинске, Сковородине, Циолковском и Прогрессе.

Кроме того, в Приамурье продолжаются природные пожары. На утро 15 апреля их зарегистрировали девять штук. Причем один из них, в Свободненском районе, уже потушили. Действующими, по данным Амурского центра ГЗ и ПБ, остаются восемь возгораний на площади 470 га в Зейском, Магдагачинском и Сковородинском районах, четыре пожара из которых локализовано в Мазановском и Зейском районах на площади 2653 га. С огнем борются 276 человек - парашютно-пожарная и десантно-пожарная службы «Амурской Авиабазы», лесная охрана, государственная противопожарная служба и привлеченное население. В помощь людям имеется 41 единица техники, в том числе самолеты Ан-2 и вертолет Ми-8.

ИСТОЧНИК KP.RU