В Приамурье женщина пострадала при обрушении балкона

СЕГОДНЯ 03:23 2019-04-16T03:23:28+03:00

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ЧП произошло в поселке Прогресс. Один из балконов многоэтажного дома внезапно обрушился. В этот момент на нем находилась женщина. Она серьезно пострадала – получила открытые переломы бедер, изранила лицо. Медики провели противошоковые мероприятия на месте и увезли пострадавшую в Новобурейский.

- Работала местная бригада, с участием врача-травматолога Амурской областной клинической больницы Игоря Бородина. Перед этим было проведено полное обследование на компьютерном томографе. Кроме данного хирургического вмешательства, других не потребовалось. Сейчас пациентка чувствует себя удовлетворительно, еще в реанимации, ей проводится весь комплекс необходимых мероприятий, - рассказали в амурском минздраве.

Между тем следственные органы начали свою проверку по этому поводу. Пока неизвестно, кто виновен в том, что балкон на уровне третьего этажа едва держался.

ИСТОЧНИК KP.RU