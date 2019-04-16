В Приамурье изъяли и уничтожили яблоки и груши

СЕГОДНЯ 03:53 2019-04-16T03:53:41+03:00

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168 килограмм яблок и почти 23 килограмма груш были изъяты и сожжены сотрудниками управления Россельхознадзора по Амурской области. Фрукты были выращены в Турции, в Россию они попали через Беларусь и Латвию, и в конце концов оказались на прилавках торговых баз в Благовещенске, Шимановске и Белогорске. Никаких документов на эти яблоки и груши у продавцов не оказалось.

- В соответствии с запретами Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 22 и 27 марта 2019 года о ввозе реэкспортных яблок и груш из Республики Беларусь продукция изъята из оборота и уничтожена путем сжигания и механическим способом, - рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU