2019-04-16T05:33:13+03:00
Общество

Военные инженеры приступили к сносу 80 заброшенных зданий в Приамурье

Для ликвидации руин военных городков сформирован отряд в 50 человек
Алексей КОЗЫРИН
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Сводное подразделение, в задачу которого входит снос списанных с баланса Минобороны зданий, создано в Амурской области. В отряд вошло около 50 человек, имеющих высокую квалификацию и опыт.

- Силами подразделения спланировано обрушить и снести около 80 списанных зданий и сооружений бывших военных городков. Военные инженеры уже приступили к обследованию объектов и непосредственной подготовке к их обрушению. Работы будут проводиться с помощью тяжелой инженерной техники, а там, где применение ее неэффективно, сооружения будут разрушаться методом подрыва, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Решение о сносе заброшенных зданий принято в связи с их угрозой для жизни и здоровья местного населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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