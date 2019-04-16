Военные инженеры приступили к сносу 80 заброшенных зданий в Приамурье
Сводное подразделение, в задачу которого входит снос списанных с баланса Минобороны зданий, создано в Амурской области. В отряд вошло около 50 человек, имеющих высокую квалификацию и опыт.
- Силами подразделения спланировано обрушить и снести около 80 списанных зданий и сооружений бывших военных городков. Военные инженеры уже приступили к обследованию объектов и непосредственной подготовке к их обрушению. Работы будут проводиться с помощью тяжелой инженерной техники, а там, где применение ее неэффективно, сооружения будут разрушаться методом подрыва, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Решение о сносе заброшенных зданий принято в связи с их угрозой для жизни и здоровья местного населения.
ИСТОЧНИК KP.RU