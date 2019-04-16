2019-04-16T08:22:22+03:00
Общество

На юге Амурской области открывают охоту на гусей

20 апреля, в предстоящую субботу, в южных районах Приамурья будет разрешена охота на водоплавающую дичь
Алексей КОЗЫРИН
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Охотиться можно будет на гуменников и белолобых гусей. Охота на уток на юге Приамурья запрещена. 4 мая охоту разрешат и на севере региона. Здесь можно будет добывать и уток, но только селезней. Продлится охотничий сезон 10 дней. Каждому охотнику можно добыть максимум двух птиц.

- В преддверии открытия сезона хотелось бы напомнить охотникам о запрете ездить по полям вне существующих дорог и рыть на землях сельхозназначения любые ямы и укрытия. В весенний период запрещена также охота с подхода, стрелять можно только из засидки, - сказал начальник отдела управления по охране животного мира области Сергей Глущенко.

Кстати, нельзя будет использовать для охоты на водоплавающую дичь и лодки. С помощью плавсредств можно собирать добычу, а выслеживать птицу и вести с лодок огонь – нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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