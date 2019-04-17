Двух амурчан задержали за поджог леса
Во время последних рейдов в Шимановском районе лесничими и полицейскими задержаны двое амурчан. По их вине выгорело почти 20 гектар леса.
- Установлено, что житель Шимановска на земельном участке, выделенном по программе «Дальневосточный гектар», развел костер. Огонь перекинулся на сухую траву, а затем на земли лесного фонда. Гражданин свою вину полностью признал. 14 апреля во время рейдов в пойме реки Зеи патрульной группой в составе специалистов Шимановского лесничества и сотрудников Шимановского отдела полиции установлен еще один виновник возникновения пожара, - рассказали в министерстве лесного хозяйства и пожарной безопасности Приамурья.
Возникшие пожары с трудом удалось потушить. Поджигателям грозят суровые штрафы, речь идет о возбуждении уголовных дел.
ИСТОЧНИК KP.RU