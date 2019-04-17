2019-04-17T05:35:15+03:00
Происшествия

В Амурской области на трассе загорелся грузовик

Тушили его пожарные из Тамбовки
Полина ОЗЕРОВА
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Справиться с открытым горением удалось в течение 10 минут.Справиться с открытым горением удалось в течение 10 минут.Фото: СОЦСЕТИ
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В Амурской области пожарным пришлось тушить грузовик. Автомобиль загорелся на 52 километре трассы Благовещенск – Гомелевка. Это случилось во вторник, 16 апреля, в 15.40. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, к месту вызова через четыре минуты прибыли расчеты пожарно-спасательной части № 60 села Тамбовка. Справиться с открытым горением удалось в течение 10 минут.

Специалистам теперь предстоит выяснить причины и обстоятельства пожаров. Между тем, фотографии с места происшествия появились в социальных сетях.

«Классика жанра. По любому окурок по дороге выкинул, и попал в кузов. Много машин так сгорело», - предположил один из подписчиков паблика dpskontrol_28rus.

ИСТОЧНИК KP.RU

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