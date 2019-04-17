Амурчанину за убийство отца дали 12 лет колонии

СЕГОДНЯ 09:38 2019-04-17T09:41:02+03:00

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В Благовещенске вынесен приговор местному жителю, который убил своего отца. В сентябре 2018 года мужчина во время распития спиртных напитков мужчины поссорились. Отец разразился нецензурной бранью. Правда, после этого он решил исправить ситуацию и успокоить сына. Вот только тот, судя по всему, не успокоился. Во время объятий осужденный ударил родителя в спину кухонным ножом - да так, что задел легкие. Мужчина скончался от потери крови. К слову, сам преступник свою вину отрицал.

В пресс-службе Благовещенского городского суда сообщили, что злоумышленника признали виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 12 лет. В последующем в течение двух лет осужденный не имеет права выезжать за пределы того населенного пункта, где будет проживать после срока, и даже переезжать в другую квартиру без согласия специализированного государственного органа. Кроме того, он должен являться два раза в месяц для регистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU