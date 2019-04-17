Выживший в трагедии в амурской Ивановке стал подозреваемым в двойном убийстве

СЕГОДНЯ 09:57 2019-04-17T09:57:31+03:00

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Следственный комитет возбудил уголовное дело против 28-летнего амурчанина. Жителя села Ивановка подозревают в двойном убийстве. ПО версии следствия, он убил 38-лтенего мужчину и его 11-летнюю дочку.

Напомним, трагедия случилась 7 апреля. В одном из домов на улице Пионерской в селе Ивановка нашли тела мужчины и девочки. Также с места происшествия в больницу увезли 28-летнего мужчину. Ранее сообщалось, что он был единственным выжившим, но подробности происшествия не сообщались.

- На допросе обвиняемый под давлением собранных на месте происшествия и полученных в результате оперативно-розыскных мероприятий доказательств дал признательные показания, при этом сообщил, что после содеянного пытался покончить жизнь самоубийством, - сообщает СУ СК России по Амурской области.

Сейчас подозреваемого заключили под стражу. Следователи продолжают разбираться в случившемся.

ИСТОЧНИК KP.RU