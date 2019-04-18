Амурчанка заказала в Китае сибутрамин, чтобы делать таблетки для похудения

СЕГОДНЯ 02:14 2019-04-18T02:16:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Желание помочь людям похудеть вылилось для амурчанки в уголовное дело. Сотрудники Благовещенской таможни совместно с полицией «выловили» посылку, которая прибыла из Китая. А в ней - 100 граммов сибутрамина. Как оказалось, женщина заказала сильнодействующее вещество, чтобы делать на его основе препараты для похудения. «Волшебные» таблетки она собиралась продавать в Приамурье через интернет. По факту контрабанды было возбуждено уголовное дело.

- В ее квартире были изъяты пустые капсулы, устройство для их упаковки (капсулятор), фасовочные пакеты и коробки, - сообщает пресс-служба Благовещенской таможни. - Для дальнейшего расследования преступления дело передано в Благовещенский линейный отдел МВД России на транспорте.

К слову, по части 1 статьи 226.1 УК РФ предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 7 лет, а также штраф - до одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU