В Белогорске возле спортклуба на тренера напали с ножом

СЕГОДНЯ 05:25 2019-04-18T05:25:10+03:00

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В Белогорске возле одного из спортивных клубов напали на тренера. 25-летнего мужчину увезли в больницу с ножевыми ранениями. К сожалению, спасти его врачам не удалось.

Сообщение о нападении поступило дежурную часть белогорской полиции 17 апреля около полуночи. Полицейские установили, что к преступлению может быть причастен местный житель - 17-летний парень. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, его задержали и доставили в отдел полиции.

Следственный отдел по Белогорску СУ СК России по Амурской области возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

- В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, - добавили в СУ СК России по Амурской области .

ИСТОЧНИК KP.RU