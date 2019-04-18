Амурские синоптики: Погода останется неустойчивой

СЕГОДНЯ 05:56 2019-04-18T05:56:08+03:00

Ветер сменится на южный и ослабеет, но есть вероятность осадков

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В Приамурье только и разговоров, что о снеге. В районах лежат сугробы, в областной столице ветер сносит крыши, а очевидцы рассказывают, что федеральную трассу перекрыли, рейсовые автобусы перестали ходить. Народ шутит: «Пока перенесенные на май новогодние праздники не отгуляем - тепла не будет!» Но у синоптиков есть логичное объяснение:

- Прошел активный холодный атмосферный фронт, поэтому усилился северный ветер. Его ждали, он прошел по плану, хотя выглядит происходящее устрашающе, - рассказывает начальник отдела метеопрогнозов Амурского гидрометцентра Светлана Казачинская. - При этом апрель отличается большой динамикой процессов: ветер сменится на южный и ослабеет. Но погода останется неустойчивой, с большими перепадами температуры, есть вероятность осадков и усиления ветра.

Одно хорошо - снег повлияет на пожарную обстановку. По словам Светланы Анатольевны, сильные осадки перевешивают негативное влияние ветра, горимость падает практически до нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU