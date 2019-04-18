2019-04-18T10:26:31+03:00
Общество

На дороги в Приамурье после снегопада высыпали 270 тонн противогололедного материала

Дорожные службы борются с последствиями циклона
Юлия ГОМАН
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На уборку дорог вышли 62 единицы техники. Фото: amurobl.ruНа уборку дорог вышли 62 единицы техники. Фото: amurobl.ru
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Амурскую область накрыло снегом. Затруднено движение транспорта в Михайловском, Архаринском, Бурейском, Октябрьском, Мазановском, Константиновском, Селемжинском и Завитинском районах. Дорожники вовсю борются с последствиями циклона.

- Для обеспечения безопасного проезда по дорогам регионального значения дорожные подразделения вышли на дороги еще ночью, сейчас 62 единицы спецтехники задействовано на дорогах, 270 тонн противогололедного материала израсходовано, - поделился начальник ГКУ «Амурупрадор» Алексей Карпенко.

Как сообщает пресс-служба амурского правительства, сложная дорожная обстановка сейчас наблюдается в Константиновском районе, где перемело снегом участок 16 км - 24 км автомобильной дороги В. Уртуй - Зеньковка. То же самое творится на участке трассы Завитинск - Поярково 45 км - 82 км. На автомобильных дорогах Благовещенск - Гомелевка и Екатеринославка - Тамбовка - Константиновка наблюдается гололед. Последствия циклона на трассах дорожники будут устранять, пока он не пройдет через регион.

К слову, синоптики уже подсчитали, где выпало больше всего снега.

«За несколько часов в Завитинске выпало 32 мм осадков и установился снежный покров высотой 23 см, - сравниваем с областным центром, здесь количество осадков составило 4 мм. В других районах Амурской области южнее Белогорска выпало от 7 до 16 мм, что вдвое превышает норму декады», - сообщает Амурский гидрометцентр на своей странице в «Инстаграме».

Утешительных прогнозов по погоде, увы, нет - она будет неустойчивой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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