Сильный ветер в Благовещенске срывает крыши и оконные рамы

СЕГОДНЯ 10:50 2019-04-18T10:51:59+03:00

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В Благовещенск пришла непогода - мало того, что город (да и область тоже) засыпало снегом, так еще и ветер усилился. Его порывы оказались настолько сильными, что сорвали часть кровли со здания Автоколонны-1275 в районе пересечения улиц Калинина и Пролетарской. Несколько металлических листов упали прямо на дорогу, по которой в этот момент ехали машины. К счастью, обошлось без пострадавших.

- В 7.30 к месту происшествия выехали спасатели. Прибывшая к месту происшествия дежурная смена ПСО города Благовещенска убрала с проезжей части фрагменты крыши, которые создавали затруднения в движении автотранспорта в утренние часы. Также ветер повредил крышу здания по адресу ул. Калинина, 116, - сообщает пресс-служба администрации Благовещенске.

«С таким ветром как сегодня это наверно не последний случай», - предположил в комментариях к фотографии сорванной крыши в паблике dpskontrol_28rus один из подписчиков.

И в самом деле. Немного позже в соцсетях появилось сообщение о том, что в доме №14/13 на Игнатьевском шоссе на тротуар упала рама лоджии. В этот раз также обошлось без пострадавших.

По данным синоптиков скорость ветра сегодня в Благовещенске достигает 20-22 метра в секунду. При возникновении несчастных случаев горожанам советуют обращаться в единую службу спасения по телефону 112.

ИСТОЧНИК KP.RU