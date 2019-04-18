Амурский пожарный показал, как выглядят последствия палов

СЕГОДНЯ 11:08 2019-04-18T11:08:05+03:00

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Начальник пожарной части № 41 села Усть-Ивановка Сергей Педько наглядно показал, как выглядит земля после пала, а также рассказал о том, почему чаще всего у нас случаются пожары. На видео - последствия пожара, случившегося в Благовещенском районе 16 апреля. Здесь выгорело 300 гектаров.

- Как правило, виновники пожаров - это сами фермеры, которые не хотят тратить топливо на уборку травы. Для них проще чиркнуть спичкой, а дальше хоть трава не расти. Разве это не вредительство? - спрашивает Сергей в видеоролике, опубликованном на YouTube.

Также он ответил амурчанам, которые предполагают, что сотрудники МЧС якобы получают повышенную зарплату за тушение пожаров, а потому и пускают палы сами.

- Еще хотел выложить скриншот своей зарплатной ведомости, где якобы нам доплачивают за палы вдвойне. Но все равно «диванных экспертов» ею не убедить. Скажу одно: у нас зарплата фиксированная и не зависит от количества и площади пожаров. И потому для нас лучше, чтобы пожаров не было вообще - чтобы не работать и получать те же деньги, - добавил пожарный.

Пожар 16 апреля 2019 года в Благовещенском районе .16 апреля 2019 года в Благовещенском районе горело 300 Га. Возможные причины и получают ли повышенную зарплату за палы в МЧС и ППС области - вы узнаете из этого видео. Особо "упёртых" и не верующих, которым сказали знакомые и т.п. переубеждать не будем - живите в своей параллельной вселенной ))). Кстати, относительно скриншотов зарплатой ведомости - если прям сильно зудит - опубликую в нашем телеграм-канале (за февраль и апрель). Чтоб можно было понять идёт ли доплата за палы.

ИСТОЧНИК KP.RU