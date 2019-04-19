Лучшим учителем в Приамурье признали педагога из Белогорска Милицу Щипун

СЕГОДНЯ 01:54 2019-04-19T01:54:00+03:00

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В Благовещенске наградили победителей конкурса «Учитель года Амурской области - 2019». Как сообщает министерство образования региона, третье место и премию 40 тысяч рублей получила учитель начальных классов Бомнакской школы Екатерина Лиханова. Второе место и 60 тысяч рублей достались учителю китайского языка благовещенской школы №14 Наталье Курдюковой. Ну а обладательницей звания «Учитель года - 2019» и премии в 100 тысяч рублей стала учитель математики белогорской школы №4 Милица Щипун. Кроме того, педагог увезла с собой статуэтку из самоцветов «Амурский пеликан».

- Мой педагогический стаж - 2,5 года. В таком конкурсе я участвую впервые и, конечно, никак не думала, что займу первое место. Когда есть чем поделиться, хочется что-то показать, пообщаться с коллегами и посмотреть, чем занимаются именно они, тогда, как мне кажется, лучше площадки, чем конкурс профмастерства, не найти и, заявившись на конкурс, я преследовала именно эти цели, - поделилась Милица Щипун. - Технология, которую я представляла на конкурсе - индивидуализация образования. Сейчас этому уделяется большое внимание, поскольку очень важно учитывать индивидуальные особенности детей и находить к ним особый подход.

А осенью амурчанке предстоит поездка на следующий этап конкурса - уже всероссийский.

ИСТОЧНИК KP.RU