«Фура по главной шла»: в Благовещенске локомотив столкнулся с грузовиком

СЕГОДНЯ 06:22 2019-04-19T06:23:30+03:00

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Сегодня утром, 19 апреля, в Благовещенске случилось не совсем обычное ДТП. Как сообщают очевидцы, на улице Нагорной (по направлению к ТЭЦ) на железнодорожном переезде локомитив столкнулся с большегрузом. Пути оказались перегорожены, а проезд, соответственно, ограничен.

К счастью, пострадавших в ДТП не оказалось. Фотографии с места аварии разлетелись по социальным сетям и мессенджерам. Происшествие обсуждают пользователи. Некоторые даже шутят, мол «фура по главной шла» или «Помеха справа, машинист права купил». Судя по снимкам, большегруз при столкновении вынесло на обочину, он сбил столб со знаком «Стоп».

Большегруз при столкновении вынесло на обочину, он сбил столб со знаком «Стоп».Фото: Фото очевидцев

Фото: Фото очевидцев

Большинство благовещенцев встало на сторону водителя локомотива. Люди удивляются, как можно было не заметить поезд. Впрочем, разобраться в обстоятельствах случившегося предстоит теперь сотрудникам Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU