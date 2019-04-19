2019-04-19T08:06:54+03:00
Общество

В Приамурье за катание на лошади в общественном месте могут установить штрафы

Для простых граждан нарушение запрета обойдется от 500 до 3000 рублей
Юлия ГОМАН
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В Амурской области могут начать штрафовать людей за катание в общественном месте на лошадях или других верховых и вьючных животных. Нельзя будет даже на маленьком пони проехать по площади. Такие поправки в областной закон об административной ответственности рассмотрели амурские депутаты на заседании комитета по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту.

Такое предложение внес губернатор. Гражданам нарушение запрета выльется в штраф в размере от 500 до 3000 рублей. Должностные лица заплатят больше - от 5000 до 10000 рублей. Самые большие штрафы ждут юридических лиц - от 15000 до 20000 тысяч рублей. И это только за первое нарушение. Если всадник попадется повторно в течение года, размер штрафа увеличивается в полтора-два раза. Кататься верхом и в повозках на территории населенного пункта можно будет только в специально отведенных местах.

Поправки одобрены комитетом и рекомендованы к принятию во втором чтении, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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