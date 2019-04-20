2019-04-20T08:13:35+03:00
Происшествия

Возвращаясь со службы амурский полицейский задержал угонщика

Свежекупленную машину парень угнал у жителя Якутии
Анатолий ЛЕВСКОЙ
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Ночью в дежурную часть полиции Магдагачинского района обратился житель Якутии. Мужчина рассказал, что со стоянки около кафе на автодороге в нескольких километрах от Магдачей угнали его машину.

Мужчина купил автомобиль в Благовещенске и возвращался домой. Около одного из кафе в Шимановском районе он взял попутчика: молодой человек попросил довезти его до Сковородина. Пассажир сел на заднее сиденье и уснул.

Через некоторое время водитель остановился у придорожного кафе недалеко от Магдагачей. Мужчина не стал глушить двигатель и ненадолго зашел в помещение, а когда вернулся – машины и след простыл.

Позже пропавшую машину заметил в районе села Тымерсоль капитан полиции Денис Козионов. Мужчина возвращался домой после суточного дежурства. В салоне угнанного автомобиля сидел молодой человек. Полицейский задержал его и вызвал следственно-оперативную группу.

Угонщиком оказался ранее судимый парень 2000 года рождения. Его доставили в изолятор временного содержания, а машину вернули хозяину. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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