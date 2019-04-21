2019-04-21T08:16:10+03:00
Общество

Пранкеры выяснили, спасут ли слепого от ограбления в Благовещенске

Свидетели пытались поймать вора или хотя бы заснять его на телефон
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Амурский пранкер Владимир Борода устроил для благовещенцев социальный розыгрыш, во время которого у якобы слепого человека украли кошелек. Слепца изобразил сам пранкер, а вора - один из благовещенских волонтеров.

- Всегда думалось: «Будут убивать и никто не поможет». Но это оказалось очередным стереотипом. Удивительно, но десять и десяти самоотверженно старались отстоять интересы беззащитного слепого человека, роль которого я исполнил, - написал Владимир Борода в своем аккаунте в Instagram.

Свидетели мнимого ограбления действовали по-разному, но никто не остался безучастным. Большинство останавливали «вора» и требовали, чтобы он вернул слепому кошелек, а некоторые засняли происшествие на камеры.

О планах провести подобный эксперимент Владимир Борода впервые рассказал на радио «Комсомольская правда - Благовещенск». Подробнее о том, как и для чего устраиваются подобные розыгрыши, слушайте в записи прямого эфира на сайте.

Пранкеры выяснили, спасут ли слепого от ограбления в Благовещенске.Амурский пранкер Владимир Борода вместе с волонтерами устроил для благовещенцев социальный розыгрыш, во время которого у якобы слепого человека украли кошелек. Слепца изобразил сам пранкер, а вора - один из благовещенских волонтеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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