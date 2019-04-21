В Приамурье на майские праздники усилят защиту от природных пожаров

СЕГОДНЯ 09:15 2019-04-21T09:15:53+03:00

О принимаемых мерах говорили на внеочередном заседании регионального штаба по профилактике и тушению лесных пожаров и палов

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Чтобы не допустить в Приамурье повторения событий в Забайкалье, где огонь уничтожил свыше 100 жилых домов, региональный штаб по профилактике и тушению лесных пожаров и палов собрался на внеочередное расширенное заседание. Там рассмотрели вопрос о готовности населенных пунктов к пожароопасному периоду и о мерах по обеспечению безопасности в майские праздники.

Как сообщили в пресс-службе министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области, по состоянию на 10.00 21 апреля природных пожаров в регионе не зарегистрировано. Но несмотря на прошедшие осадки, сохраняется серьезная пожароопасная обстановка. В Свободненском, Мазановском, Белогорском, Ромненском и Серышевском районах отмечается IV класс опасности, в Шимановском районе - III класс, в Сковородинском и Благовещенском районах - II класс.

Также сейчас проводятся работы по подготовке так называемых опасных участков, проведен 91% от запланированных мероприятий. Так, завершены работы в Благовещенске, Тынде, Свободном, Зее, Шимановске и Сковородинском районе. Сравнительно низок процент готовности в селах Селемджинского, Архаринского, Ромненского, Тындинского, Зейского и Белогорского районах и в пгт. Прогресс.

Для прикрытия некоторых сел главы районов запросили усилить защиту силами и средствами групп оперативного реагирования с 1 по 12 мая. Так поступили в Архаринском, Бурейском, Ромненском, Сковородинском и Магдагачинском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU