В Благовещенске 10-летнюю девочку сбила машина, когда она переходила дорогу на зеленый

СЕГОДНЯ 01:19 2019-04-22T01:19:15+03:00

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ДТП, в котором пострадал ребенок, случилось в районе дома № 167 на улице Ленина в Благовещенске. 10-летняя девочка переходила дорогу на зеленый. ДТП случилось 19 апреля, девочку с травмами доставили в больницу.

- 21-летний водитель, управляя автомобилем Nissan Tiida, выехал на регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора. В результате он совершил наезд на 10-летнюю девочку, пересекавшую проезжую часть на разрешающий сигнал светофора, - сообщает городской отдел ГИБДД.

Также в пресс-службе ведомства добавили, что это уже 12-е ДТП с начала года в Благовещенске, в которых пострадали дети-пешеходы. Причем в четырех случаях водители выезжали на пешеходные переходы на запрещающий сигнал светофора. Чаще всего такое случается из-за невнимательности автолюбителей - люди отвлекаются на звонки телефона, СМС-ки, или разговаривают с пассажирами.

ИСТОЧНИК KP.RU