СЕГОДНЯ 05:48 2019-04-22T05:48:51+03:00

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В ночь на 22 апреля в Благовещенске загорелся жилой дом. Сообщение о пожаре в бараке на улице Лазо поступило в 00.17. Уже через шесть минут на месте происшествия были сотрудники Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона и спасатели поисково-спасательного отряда города.

- На момент прибытия огнеборцев горела пристроенная к двухэтажному жилому дому веранда и рядом стоящие хозяйственные постройки. Больше часа потребовалось пожарным на ликвидацию открытого горения. Звеном газодымозащитной службы из дома было спасено три человека. Дом пожарные отстояли, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Всего в тушении участвовали 25 человек и девять единиц техники. Одно из возможных причин случившегося в МЧС называют неосторожное обращение с огнем. К слову, видео пожара уже попало в социальные сети.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="552" src="https://www.amur.kp.ru/video/embed/704514" frameborder="0"></iframe> В Благовещенске при пожаре в жилом доме спасли троих человек.Видео: instagram.com/dpskontrol_28rus

ИСТОЧНИК KP.RU