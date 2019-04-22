В Благовещенске при пожаре в жилом доме спасли троих человек
В ночь на 22 апреля в Благовещенске загорелся жилой дом. Сообщение о пожаре в бараке на улице Лазо поступило в 00.17. Уже через шесть минут на месте происшествия были сотрудники Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона и спасатели поисково-спасательного отряда города.
- На момент прибытия огнеборцев горела пристроенная к двухэтажному жилому дому веранда и рядом стоящие хозяйственные постройки. Больше часа потребовалось пожарным на ликвидацию открытого горения. Звеном газодымозащитной службы из дома было спасено три человека. Дом пожарные отстояли, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.
Всего в тушении участвовали 25 человек и девять единиц техники. Одно из возможных причин случившегося в МЧС называют неосторожное обращение с огнем. К слову, видео пожара уже попало в социальные сети.
В Благовещенске при пожаре в жилом доме спасли троих человек.Видео: instagram.com/dpskontrol_28rus
ИСТОЧНИК KP.RU